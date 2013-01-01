В Курской области начали строить животноводческий комплекс за 3 млрд рублей



В деревне Сеймица Солнцевского райна Курской области состоялась церемония закладки символической «капсулы времени» и первого камня в строительство животноводческого комплекса «Ольгино». Проект стоимостью почти 3 млрд рублей реализует ООО «Защитное» группы компаний «ЭкоНива». На предприятии создается более 120 рабочих мест со средней заработной платой 35 тыс. рублей.

Объект рассчитан на 3300 молочных коров и 3600 голов молодняка крупного рогатого скота. Завоз поголовья начнется с апреля 2020 года. После ввода в эксплуатацию на комплексе будет производится 100 тонн молока в сутки. Производство будет оборудовано доильными установками «Карусель» на 72 места. Ежегодно комплекс будет производить более 36 тысяч тонн молока.

В ближайшие годы в области планируется построить еще два молочных комплекса. Это позволит региону практически вдвое увеличить производство молока относительно сегодняшнего уровня.

Курская область, Центральный федеральный округ