В Курской области начали строить животноводческий комплекс за 3 млрд рублей
Авг 19
В деревне Сеймица Солнцевского райна Курской области состоялась церемония закладки символической «капсулы времени» и первого камня в строительство животноводческого комплекса «Ольгино». Проект стоимостью почти 3 млрд рублей реализует ООО «Защитное» группы компаний «ЭкоНива». На предприятии создается более 120 рабочих мест со средней заработной платой 35 тыс. рублей.
Объект рассчитан на 3300 молочных коров и 3600 голов молодняка крупного рогатого скота. Завоз поголовья начнется с апреля 2020 года. После ввода в эксплуатацию на комплексе будет производится 100 тонн молока в сутки. Производство будет оборудовано доильными установками «Карусель» на 72 места. Ежегодно комплекс будет производить более 36 тысяч тонн молока.
В ближайшие годы в области планируется построить еще два молочных комплекса. Это позволит региону практически вдвое увеличить производство молока относительно сегодняшнего уровня.
Курская область, Центральный федеральный округ
19 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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