В Курске завершили монтаж каркаса здания турбины первого энергоблока на строящейся Курской АЭС-2
Апр 6
В Курске завершили сооружение каркаса здания турбинного отделения первого энергоблока строящейся Курской АЭС-2. Всего специалисты смонтировали 29 колонн, контур машинного зала замкнут на отметке плюс 44 метров. На конструкцию ушло почти две тысячи тонн металла. В здании уже идет установка оборудования.
В настоящее время идет подготовка к монтажу подкрановых балок, на которые будут установлены пути мостовых кранов, необходимых для сборки и обслуживания турбины.
Следующим этапом в сооружении здания турбины будет монтаж кровли: ферм и диска покрытия. Затем строители приступят к обшивке каркаса стеновыми сэндвич-панелями.
Курская АЭС-2 — станция замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС. Установленная мощность каждого из четырех блоков будущей станции — 1,255 ГВт. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации энергоблоков действующей атомной станции.
Курская область, Центральный федеральный округ
6 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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