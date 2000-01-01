В Курске стартовал волонтерский проект по противопожарной тематике



В преддверии 2018 года, объявленного Президентом России Владимиром Путиным годом волонтера и добровольца, волонтерский отряд Курского педагогического колледжа «Добро» презентовал новый социальный проект по противопожарной пропаганде. Активные, дружные и творческие студентки колледжа - представители отряда - в игровой форме рассказали учащимся третьих классов средней общеобразовательной школы № 27 о правилах пожарной безопасности.

Волонтеры разыграли для ребят сценку с участием популярных мультипликационных персонажей – Карлсона и Малыша. Игра увлекла всех без исключения, ребята активно участвовали в конкурсах, демонстрируя тем самым знания правил пожарной безопасности и проявляя командный дух.

Волонтерский проект отряда «Добро» будет реализовываться совместно с Противопожарной службой Курской области, в частности, с Центром противопожарной пропаганды и общественных связей Противопожарной службы.

- Профилактика – главное направление в борьбе с пожарами, поэтому использовать надо все методы и формы, - прокомментировал Анатолий Бабенко, начальник ОКУ «Противопожарная служба Курской области». - Используя потенциал и желание волонтеров, мы сможем сегодня оживить работу наших клубов. Ведь в каждом районе, сельском совете у нас созданы клубы добровольцев, волонтеров, работающих в направлении противопожарной пропаганды.

По словам директора Курского педагогического колледжа, Ольги Бондаревой, отряд «Добро» существует вот уже три года и работает в разных направлениях.

- Студенты на добровольных началах трудятся в домах престарелых, убирают в квартирах и домах одиноких пожилых людей, поздравляют их с праздниками, проводят мероприятия для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Одно из новых и важных направлений – пожарная безопасность. На уроках в школах уделяется большое внимание безопасности жизнедеятельности, но чем больше мы будем обучать этому, находить новые формы подачи, тем больше мы сможем обучить и убедить детей в правилах безопасности, чтобы они даже своих родителей останавливали в каких-то опасных действиях.