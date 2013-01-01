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В Курске собрано около тысячи предложений по благоустройству общественных территорий

Фев 1
Курская область Центральный федеральный округ
В Курске собрано около тысячи предложений по благоустройству общественных территорий

Какие именно места отдыха будут приведены в порядок в первую очередь в рамках программы «Формирование комфортной городской среды, решат сами горожане. Напомним, что проект по благоустройству дворовых территорий и созданию комфортных условий жизни для россиян стартовал в 2017 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина.
Пожелания можно оставить в пунктах приема предложений. В городе Курске их организовано 37. Они установлены по следующим адресам: библиотека № 13 (ул. Бочарова, 6), Культурный центр семейного чтения и досуга МБУК ЦСБ (пр-т Дружбы, 18), ДШИ № 6 (ул. Сумская, 6), здание АСО г. Курска (ул. Парковая, 1), школы № 39 (ул. Ольшанского, 27), № 35 (ул. Республиканская, 50б/1), № 52 (пр-т Дружбы, 14) и № 50 (ул. Серегина, 12), отдел ЗАГС Центрального округа города Курска, (ул. Радищева, 66а), администрации Центрального (ул. А. Невского, 5) и Железнодорожного (ул. Станционная, 15) округов Курска, Городская управляющая компания № 1 (Станционная, 35), молодежный центр "Гелиос" (ул. 50 лет Октября, 102), Городская молодежная биржа труда (ул. Ленина, 15, 4 этаж), ДЮСШ "Школа бокса", (ул. Краснополянская, 5а), магазины "Продукты" (Майский бульвар, 24 и Майский бульвар, 22-а), "Магнит" (ул. Мыльникова, 2), "Красное-Белое" (пр-т Энтузиастов, 1а), Центр развития ребенка «АБВГДейка» (пр-т Энтузиастов, 1), ТЦ "Бумеранг" (пр-т Энтузиастов, 2), автоцентры «АвтоПремиум» (ул. Энгельса, 173ж), Skoda (Энгельса, 173в).

Кроме того, урны для приема заявок горожан установлены в четырнадцати отделениях МФЦ по адресам: ул. Республиканская, 26, ул. Бочарова, 6, ул. Воробьева, б/н литер А, ул. Серегина, 15, ул. Серегина, 22г, ул. Менделеева, 47, ул. Литовская, 95а/6, ул. Школьная, 7, ул. Ольшанского, 43б, ул. Обоянская, 15, ул. Почтовая, 13, пр-д Сергеева, 18, ул. 50 лет Октября, 100.

Выемка, обработка предложений и подсчет голосов ведется еженедельно. Собрано уже порядка тысячи предложений от горожан. На сегодняшний день чаще всего в предложениях встречаются такие адреса, как мемориальный комплекс парк "Солянка", парк у Ермошкина озера, парк КЗТЗ, сквер Героев 16-й воздушной армии – всего в списке 22 общественных территории. По мере поступления предложений от населения он будет дополняться.

Со вчерашнего дня предложения по благоустройству в Курске собирают волонтеры. Сегодня они работают около ТРЦ «Централ-парк», 2 февраля с 13.00 до 15.00 - около ДШИ №1 им. Г.В. Свиридова, 5 февраля с 12.00 до 14.00 – на площади супермаркета «Европа» на ул. Вишневой, 6 февраля с 12.00 до 14.00 – около сборного пункта на ул. Союзная, 7 и 8 февраля с 13.30 до 15.30 – на площади перед Дворцом молодежи.

Сбор предложений продлится до 9 февраля. После подведения окончательных итогов, перечень отобранных территорий, а также дизайн-проекты их благоустройства будут опубликованы на официальном сайте администрации города Курска.

18 марта 2018 года состоится рейтинговое голосование, где каждый горожанин сможет отдать свой голос за наиболее важный, по его мнению, проект.



 
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