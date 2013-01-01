В Курске прошел региональный форум «Молодежь. Наука. Инновации-2018»



Форум, организатором которого является комитет по делам молодежи и туризму Курской области, - центральное мероприятие по представлению молодежных научных проектов. Его цель - формирование позитивного имиджа отечественной науки, вовлечение молодых ученых в процесс реализации исследований и разработок по приоритетным направлениям, определенным майским указом президента.

В рамках регионального форума в Курске работали круглые столы, презентационные площадки. - Наши молодые ученые и студенты представляют инновационные проекты в различных сферах: информационные технологии, цифровая экономика, сельское хозяйство, промышленное производство и социальная сфера. Их темы очень важны. Тем более, что президент страны Владимир Путин поставил задачу перед обществом: совершить прорыв в социально-экономическом, научно-технологическом развитии и, самое главное, привлечь к этому молодое поколение, - отметила заместитель губернатора Курской области Людмила Гребенькова. На форуме «Молодежь. Наука. Инновации - 2018» состоялось награждение победителей конкурса «Молодой ученый года-2018». Победителями стали четверо ученых курских вузов: в номинации «Естественные науки» – Надежда Викторовна Воробьева (ЮЗГУ); в номинации «Технические науки» – Константин Сергеевич Макаров (КГУ); в номинации «Общественные науки» – Ольга Николаевна Сезонова (КГУ); в номинации «Гуманитарные науки» – Анна Васильевна Маякова (ЮЗГУ).

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