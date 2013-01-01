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В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз»

Окт 26
Курская область Центральный федеральный округ
В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз»

Участие в мероприятии принял врио заместителя губернатора Курской области Александр Демин, врио председателя комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области Михаил Аксенов, представители ассоциаций и объединений предпринимателей, общественных организаций, инфраструктур поддержки бизнеса, бизнесмены.
Подобный форум проводится в нашем регионе уже во второй раз и в этом году посвящен рассмотрению механизмов, стимулирующих в регионе развитие малого бизнеса. Тема франчайзинга в последнее время становится все более актуальной. Сегодня многие прибыльные компании развивают свой бизнес путем продажи франшиз, что способствует их более активному проникновению на рынок. Предпринимателю, работающему в данной бизнес-системе, не приходится начинать бизнес «с нуля». Он работает с брендом, который уже знаком потребителю и пользуется стабильным спросом.

- Сегодняшнее мероприятие мы назвали форумом и хотели бы, чтобы оно в большей мере имело практическую направленность. Приятно отметить, что в зале присутствует много молодых людей. Полагаю, что именно молодым, делающим первые шаги в освоении рынка и не обладающим управленческим мастерством и маркетинговым опытом, эта тема ближе и нужнее, - подчеркнул Михаил Аксенов.

По его мнению, франчайзинг может стать путем к успеху для будущего предпринимателя. Однако далеко не все предприниматели и лица, планирующие открытие бизнеса, достаточно хорошо осведомлены о преимуществах франчайзинга как перспективного вида бизнеса. И первая ступенька в этом направлении – знакомство с франшизами и успешными практиками и аспектами ведения подобного бизнеса. Все это было представлено в рамках сегодняшнего форума на специализированной выставке франшиз.

В Курской области мерыфинансовой поддержки бизнесменов, которые приобрели франшизу, в соответствии с обращениями предпринимателей уже разработаны и начнут действовать с 2019 года. В частности, начинающие курские бизнесмены, действующие в приоритетных направлениях, смогут получить субсидирование части затрат на покупку паушального взноса в размере 85%, но не более 300 тыс рублей.



 
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