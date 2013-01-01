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ИЗМИР

В Курске принято первое заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала

Янв 25
Курская область Центральный федеральный округ
В Курске принято первое заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала

Президент страны Владимир Путин объявил о «перезагрузке» политики демографического развития России. «Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей.

Первое. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», - сказал глава государства на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

- В Курской области – пособие на первенца смогут получить семьи, в которых среднедушевой доход составляет менее полутора прожиточных минимумов для трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года (эта величина устанавливается для каждого региона, в Курской области прожиточный минимум равен 9725 рублей). Сама ежемесячная выплата будет равняться прожиточному минимуму детей за второй квартал предыдущего года. То есть, с 1 января 2018 года на первого ребенка мамы будут получать 8 993 рубля, – сказала рассказала председатель комитета социального обеспечения Курской области Светлана Ковалева.

Предварительно специалисты подсчитали, что получателями пособия станут более 5 тыс. родителей, у которых появился на свет первый малыш.

Продление программы материнского капитала для второго ребёнка и расширение возможностей его использования – ещё одна мера поддержки родителей. Его также можно будет получать в виде ежемесячных выплат, которые тоже составят 8 993 рубля, и использовать для оплаты услуг дошкольного образования уже с двухмесячного возраста ребёнка. Кстати, подать заявление на получение пособия на первого ребенка можно будет не только в органы социальной защиты по месту жительства, но и через МФЦ. Что касается материнского капитала, то выплаты будут проходить через Пенсионный фонд РФ.

Кстати, вчера специалистами Пенсионного фонда было принято первое заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала при рождении второго ребенка. Молодая курянка Наталья Башкатова во второй раз стала мамой 9 января 2018 года.



 
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