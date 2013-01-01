В Курске открылся центр «серебряного» волонтерства



В мероприятии, которое прошло в областном Дворце молодежи, приняли участие заместитель губернатора Курской области Людмила Гребенькова, специалист управления реализации проектов и программ Ассоциации волонтерских центров Наталья Русакова, представители органов исполнительной и законодательной власти Курской области, «серебряные» волонтеры Курской области.

Открытие данного центра, которым руководит Татьяна Басова, стало возможным благодаря участию в конкурсе по поддержке и формированию центров «серебряного» волонтерства в субъектах РФ. Конкурс прошел в июне 2018 года в рамках реализации федеральной программы «Молоды душой». Курская область вошла в число 15 регионов – победителей конкурса и получила субсидию в размере 200 тысяч рублей.

Как отметила Людмила Гребенькова, данный центр предусматривает самую разнообразную работу со старшим поколением, позволяющую каждому жителю нашего края найти применение своим силам. Также роль центра заключается еще в том, чтобы наладить коммуникацию между органами государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями.