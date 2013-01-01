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ИЗМИР

В курортной зоне Кисловодска заработал новый санаторий

Июн 21
Москва Центральный федеральный округ
В курортной зоне Кисловодска заработал новый санаторий

Санаторно-курортный комплекс «Арника» построен компанией «РегионСК, в рамках участия в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ»
Санаторий полного цикла бальнеологического лечения расположен на участке почти в полторы тысячи квадратных метров рядом со знаменитой Каскадной лестницей. В реализацию инвестиционного проекта вложено более 500 миллионов рублей, при выходе на полную загрузку здесь будет создано 150 новых рабочих мест.

По словам генерального директора «РегионСК» Юрия Клешни, номерной фонд санатория состоит из 79 номеров на 160 мест, а пропускная способность медицинского и диагностического отделений, оснащенных современным оборудованием, составляет 150 человек в сутки.

«Чувствуется, что этот санаторий построен не просто качественно, а, как говорится, с душой. Наша санаторно-курортная сфера стала регулярно прирастать новыми современными объектами. И каждый из них помогает Кисловодску сохранять поступательное движение впреред, приумножать свою славу здравницы всей страны», - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ



 
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