В Курганской области заработало новое овощехранилище и плотина на реке Отнога



Два инвестиционных проекта общей стоимостью 170 миллионов рублей реализованы в Кетовском районе крупнейшим в регионе производителем овощей - ЗАО «Картофель».

По данным пресс-службы губернатора Курганской области, инвестор получил из бюджетов разных уровней 54 миллиона рублей средств государственной поддержки.

Рядом с плотиной на реке Отнога размещено водохранилище объемом 1,5 миллиона кубометров, необходимое для расширения орошаемых земельных участков. В 2019-2021 годах в рамках мероприятий государственных программ развития мелиорации планируется дополнительно ввести в сельскохозяйственный оборот 800 га земель.

Всего же за последние три года ЗАО «Картофель» ввел 1272 га орошаемых земель, а общая площадь земель под поливом доведена до 2,3 тыс. га. Мелиорация применяется, в первую очередь, для картофеля и овощных культур, на полях используются современные оросительные системы.

Новое овощехранилище способно одновременно принимать и размещать до 6,5 тысяч тонн овощей. Помещение оборудовано автоматизированной системой охлаждения, что позволяет сохранять качество продукции при длительном хранении.

Напомним, в прошлом году в ЗАО «Картофель» собрали 45,2 тысяч тонн картофеля, что составило почти половину от валового сбора во всех хозяйствах Курганской области.

Курганская область, Уральский федеральный округ