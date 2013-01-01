В Курганской области заработало новое овощехранилище и плотина на реке Отнога
Два инвестиционных проекта общей стоимостью 170 миллионов рублей реализованы в Кетовском районе крупнейшим в регионе производителем овощей - ЗАО «Картофель».
Рядом с плотиной на реке Отнога размещено водохранилище объемом 1,5 миллиона кубометров, необходимое для расширения орошаемых земельных участков. В 2019-2021 годах в рамках мероприятий государственных программ развития мелиорации планируется дополнительно ввести в сельскохозяйственный оборот 800 га земель.
Всего же за последние три года ЗАО «Картофель» ввел 1272 га орошаемых земель, а общая площадь земель под поливом доведена до 2,3 тыс. га. Мелиорация применяется, в первую очередь, для картофеля и овощных культур, на полях используются современные оросительные системы.
Новое овощехранилище способно одновременно принимать и размещать до 6,5 тысяч тонн овощей. Помещение оборудовано автоматизированной системой охлаждения, что позволяет сохранять качество продукции при длительном хранении.
Напомним, в прошлом году в ЗАО «Картофель» собрали 45,2 тысяч тонн картофеля, что составило почти половину от валового сбора во всех хозяйствах Курганской области.
Курганская область, Уральский федеральный округ
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