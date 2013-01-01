В Курганской области запускают три новых производства агропромышленного комплекса



В Курганской области на территориях опережающего развития стартуют три крупных инвестпроекта российской компании «А1 АГРО ГРУПП» в сфере развития молочной отрасли, производства комбикормов и рапсового масла.

На территории опережающего развития «Катайск» инвесторы модернизируют молочный завод, увеличив объемы производства молочной продукции в 4 раза и начав производство твердых сыров. В рамках второго инвестпроекта в Катайске на базе действующего элеватора создадут новый комбикормовый завод.

Кроме того, компания «А1 АГРО ГРУПП» на площадке ТОР «Варгаши» откроет новое производство по переработке рапса и производству рапсового масла.

ООО «А1 АГРО групп» - один из ведущих участников агропромышленного комплекса Урала и Западной Сибири. Среди основных направлений деятельности - молочное и племенное животноводство, переработка молока, выращивание и переработка сельскохозяйственных культур, производство и реализация кормов и кормовых добавок, семян и удобрений.

Курганская область, Уральский федеральный округ