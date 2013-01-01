В Крыму завершили строительство основного хода трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя



В Крыму строители трассы «Таврида» сомкнули последний разрыв основного хода дороги от Керчи до Симферополя. Новая четырехполосная автодорога первой технической категории станет основной в транспортной системе Крыма. Трасса длиной свыше 250 км соединяется с Крымским мостом. Общая стоимость проекта оценивается в 139 млрд рублей. Работы осуществляет санкт-петербургская компания «ВАД».

В настоящее время строители завершили переустройство всех веток газопровода на участке трассы «Таврида», идущем в обход Симферополя. Сейчас здесь ведется обустройство земляного полотна. Уже к концу месяца при круглосуточном режиме работ будет уложен асфальтобетон.

Кроме того, на нескольких этапах «Тавриды» ведутся работы по укладке финишного слоя асфальтобетона. Движение от Керчи до Севастополя планируют запустить уже в сентябре.

Республика Крым, Южный федеральный округ