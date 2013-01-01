Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
14 АПР, 18:17 МСК
USD (ЦБ)    73,3150
EUR (ЦБ)    80,1186

14 АПР, 18:17 МСК
USD (ЦБ)    73,3150
EUR (ЦБ)    80,1186
Коронавирус

В Крыму завершили строительство основного хода трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя

Апр 14
Москва Центральный федеральный округ
В Крыму завершили строительство основного хода трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя

В Крыму строители трассы «Таврида» сомкнули последний разрыв основного хода дороги от Керчи до Симферополя. Новая четырехполосная автодорога первой технической категории станет основной в транспортной системе Крыма. Трасса длиной свыше 250 км соединяется с Крымским мостом. Общая стоимость проекта оценивается в 139 млрд рублей. Работы осуществляет санкт-петербургская компания «ВАД».
В настоящее время строители завершили переустройство всех веток газопровода на участке трассы «Таврида», идущем в обход Симферополя. Сейчас здесь ведется обустройство земляного полотна. Уже к концу месяца при круглосуточном режиме работ будет уложен асфальтобетон.

Кроме того, на нескольких этапах «Тавриды» ведутся работы по укладке финишного слоя асфальтобетона. Движение от Керчи до Севастополя планируют запустить уже в сентябре.

Республика Крым, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
14 Апр:
14 Апр:
14 Апр:
Центральный федеральный округ:
14 Апр:
14 Апр:
14 Апр:
РОССИЯ:
13 Апр:
13 Апр:
13 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Путин признал коллапс потребительского рынка. Над помощью «думает»

Путин признал коллапс потребительского рынка. Над помощью «думает»
Экономика

Раздать деньги людям. Экономисты посоветовали Путину средство от кризиса

Раздать деньги людям. Экономисты посоветовали Путину средство от кризиса
Экономика 4

Тарифы на сотовую связь взлетят на 20%. Операторы ссылаются на «ухудшение экономики»

Тарифы на сотовую связь взлетят на 20%. Операторы ссылаются на «ухудшение экономики»
Экономика

«Болезненная уступка». Почему Путин пошел на нефтяную сделку с ОПЕК

«Болезненная уступка». Почему Путин пошел на нефтяную сделку с ОПЕК
Экономика

Россия капитулировала перед Саудовской Аравией. Но ценовая война продолжается

Россия капитулировала перед Саудовской Аравией. Но ценовая война продолжается
Экономика 1

До 8 млн россиян останутся безработными. Кудрин предложил увеличить пособия по безработице

До 8 млн россиян останутся безработными. Кудрин предложил увеличить пособия по безработице
Экономика

Узнай, страна

В Приморском крае находкинские судостроители впервые заложили судно-краболов

В Приморском крае находкинские судостроители впервые заложили судно-краболов

В Тверской области на первом в России полигоне прошли испытания беспилотников для борьбы с COVID-19

В Тверской области на первом в России полигоне прошли испытания беспилотников для борьбы с COVID-19

В Кемерово на механическом заводе за одну ночь сделали промышленный образец клапана для аппарата ИВЛ

В Кемерово на механическом заводе за одну ночь сделали промышленный образец клапана для аппарата ИВЛ

В Татарстане крупнейшая нефтехимическая компания наладила выпуск 2,5 млн медицинских масок в месяц

В Татарстане крупнейшая нефтехимическая компания наладила выпуск 2,5 млн медицинских масок в месяц

Новости дня

17:42 Роструд: работодатели обязаны выплачивать зарплаты в положенный срок Роструд: работодатели обязаны выплачивать зарплаты в положенный срок
В Москве составили около 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции
В Москве составили около 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции
17:26 Доходы россиян во втором квартале могут упасть на 17,5% Доходы россиян во втором квартале могут упасть на 17,5%
16:40 Минздрав: гречку можно заменить любой крупой Минздрав: гречку можно заменить любой крупой
16:27 Минздрав уточнил данные о радиусе передачи коронавируса Минздрав уточнил данные о радиусе передачи коронавируса
15:38 Объем розничной торговли в апреле снизился более чем на 35% Объем розничной торговли в апреле снизился более чем на 35%
14:59 ГД пересмотрела дату окончания Второй мировой войны ГД пересмотрела дату окончания Второй мировой войны
Названы причины роста числа зараженных коронавирусом в столице
Названы причины роста числа зараженных коронавирусом в столице
13:47 В Москве будут аннулированы более 900 тыс. пропусков В Москве будут аннулированы более 900 тыс. пропусков

Узнай, страна!

15:28 В Приморском крае находкинские судостроители впервые заложили судно-краболов В Приморском крае находкинские судостроители впервые заложили судно-краболов
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:01 В Тверской области на первом в России полигоне прошли испытания беспилотников для борьбы с COVID-19 В Тверской области на первом в России полигоне прошли испытания беспилотников для борьбы с COVID-19
14:39 В Кемерово на механическом заводе за одну ночь сделали промышленный образец клапана для аппарата ИВЛ В Кемерово на механическом заводе за одну ночь сделали промышленный образец клапана для аппарата ИВЛ
14:04 В Татарстане крупнейшая нефтехимическая компания наладила выпуск 2,5 млн медицинских масок в месяц В Татарстане крупнейшая нефтехимическая компания наладила выпуск 2,5 млн медицинских масок в месяц
13:33 В Крыму завершили строительство основного хода трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя В Крыму завершили строительство основного хода трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя
13:09 На Ямале начали очередной этап «надвижки» пролётного строения моста через реку Пур На Ямале начали очередной этап «надвижки» пролётного строения моста через реку Пур
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:29 В Краснодарском крае начали работу по реконструкции полигона ТКО за 1,5 млрд рублей В Краснодарском крае начали работу по реконструкции полигона ТКО за 1,5 млрд рублей
13 АПР, 14:55 В Забайкалье началось строительство подстанции и ЛЭП для крупного горно-металлургического комбината В Забайкалье началось строительство подстанции и ЛЭП для крупного горно-металлургического комбината
13 АПР, 14:37 В Вологодской области завершили реализацию приоритетного инвестпроекта в области освоения лесов В Вологодской области завершили реализацию приоритетного инвестпроекта в области освоения лесов
13 АПР, 13:43 В Приморском крае начали строить первый на Дальнем Востоке России гольф-клуб со всесезонным курортом В Приморском крае начали строить первый на Дальнем Востоке России гольф-клуб со всесезонным курортом



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter