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В Крыму заработала новая линия по переработке жести на предприятии ВОС «Юг Интер-Пак»

Янв 23
Москва Центральный федеральный округ
В Крыму заработала новая линия по переработке жести на предприятии ВОС «Юг Интер-Пак»

В Керчи на заводе Всероссийского общества слепых построили новый цех площадью более тысячи квадратных метров и установили новое оборудование для поперечной резки рулонной жести.
Этот материал используется для изготовления основной продукции «Юг Интер-Пак» - крышек для консервирования, кроненпробки, замков скоросшивателей.

Модернизация производственных мощностей позволяет полностью замкнуть цикл по переработке жести, включая порезку из рулонов, лакировку, последующее литографирование. В результате будет значительно снижена себестоимость изготовления продукции для производства консервных банок, кроненпробок, крышек и другой технической и пищевой упаковки.

Запуск новой линии позволит выпускать до 800 тысяч лакированных листов жести в месяц и поставлять их на крупные промышленные предприятия. Благодаря реализации данного инвестиционного проекта будут сохранены рабочие места для инвалидов по зрению и увеличена их заработная плата.

Республика Крым, Крымский федеральный округ



 
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