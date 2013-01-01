В Крыму заработала новая линия по переработке жести на предприятии ВОС «Юг Интер-Пак»
Янв 23
В Керчи на заводе Всероссийского общества слепых построили новый цех площадью более тысячи квадратных метров и установили новое оборудование для поперечной резки рулонной жести.
Этот материал используется для изготовления основной продукции «Юг Интер-Пак» - крышек для консервирования, кроненпробки, замков скоросшивателей.
Модернизация производственных мощностей позволяет полностью замкнуть цикл по переработке жести, включая порезку из рулонов, лакировку, последующее литографирование. В результате будет значительно снижена себестоимость изготовления продукции для производства консервных банок, кроненпробок, крышек и другой технической и пищевой упаковки.
Запуск новой линии позволит выпускать до 800 тысяч лакированных листов жести в месяц и поставлять их на крупные промышленные предприятия. Благодаря реализации данного инвестиционного проекта будут сохранены рабочие места для инвалидов по зрению и увеличена их заработная плата.
Республика Крым, Крымский федеральный округ
23 Янв 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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