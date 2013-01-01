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В Крыму выпустили 18 млн мальков креветки в естественные пруды

Июн 25
Москва Центральный федеральный округ
В Крыму выпустили 18 млн мальков креветки в естественные пруды

В селе Портовое Раздольненского района Республики Крым компания «Эллас» выпустила порядка 18 млн мальков белоногой креветки Ваннамей в естественные пруды на площади более 140 гектаров на базе рыбколхоза имени Крымских Партизан. Инвестиции составили около 800 млн рублей.
Весь посадочный материал был закуплен у крупнейшего мирового производителя — таиландской компании Charoen Pokphand. Перед запуском мальков пруды со свежей морской водой были насыщены естественными кормами, которые компания добывает на озере Сиваш — гаммарусом, рачком артемией, мотылем. Уже к сентябрю «Эллас» рассчитывает собрать не менее 300 тонн белоногой креветки весом в среднем 20 граммов.

«Мы изначально взяли курс на создание экопродукта, поэтому растим креветку в естественных условиях на натуральных кормах. Наша цель — создание совершенно нового для России продукта — свежей живой креветки, отвечающей требованиям закона об органической продукции. На российском рынке на данный момент практически не представлена живая креветка, объем производства нашей компании как минимум в 10 раз превысит весь текущий объем производства креветки в России», — сообщил руководитель компании Александр Шубаев.

К 2020 году здесь планируется производство креветки на 10 га интенсивных и 520 га естественных прудов, наполняемых морской водой по каналу. К этому времени предприятие намерено выйти на проектную мощность — 1 тыс. тонн в год. Кроме того, рассматривается возможность строительства инкубатора для выведения мальков креветки мощностью до 60 млн в год.

Компания планирует поставлять свежую продукцию в города и районы Крыма, а также в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Республика Крым, Южный федеральный округ



 
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