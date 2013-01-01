В Крыму впервые запущена роботизированная линия упаковки вин на «Массандре»
Фев 6
В Крыму на крупнейшем винодельческом предприятии республики ГУП РК «Массандра» состоялся торжественный запуск роботизированного комплекса для автоматизированной укладки, упаковки и транспортировки готовой продукции. Оборудование произведено в Перми компанией «Меридиан».
Первыми винами, упакованными роботами, стали «Саперави», «Портвейн красный Алушта» и «Мускатель Массандра черный», произведенные из собственного винограда предприятия.
ГУП «Массандра» продолжает масштабное обновление материально-технической базы, на которое в прошлом году направили 225 млн рублей. Закуплено 167 единиц сельхозтехники. В цехе розлива установлено два роботизированных комплекса. В ближайшее время на предприятии начнется монтаж технологического оборудования для хранения и обработки виноматериала холодом.
Республика Крым, Южный федеральный округ
6 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|6 Фев:
|6 Фев:
|6 Фев:
Центральный федеральный округ:
|6 Фев:
|5 Фев:
|5 Фев:
РОССИЯ:
|5 Фев:
|5 Фев:
|5 Фев: