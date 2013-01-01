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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Крыму впервые запущена роботизированная линия упаковки вин на «Массандре»

Фев 6
Москва Центральный федеральный округ
В Крыму впервые запущена роботизированная линия упаковки вин на «Массандре»

В Крыму на крупнейшем винодельческом предприятии республики ГУП РК «Массандра» состоялся торжественный запуск роботизированного комплекса для автоматизированной укладки, упаковки и транспортировки готовой продукции. Оборудование произведено в Перми компанией «Меридиан».
Первыми винами, упакованными роботами, стали «Саперави», «Портвейн красный Алушта» и «Мускатель Массандра черный», произведенные из собственного винограда предприятия.

ГУП «Массандра» продолжает масштабное обновление материально-технической базы, на которое в прошлом году направили 225 млн рублей. Закуплено 167 единиц сельхозтехники. В цехе розлива установлено два роботизированных комплекса. В ближайшее время на предприятии начнется монтаж технологического оборудования для хранения и обработки виноматериала холодом.

Республика Крым, Южный федеральный округ



 
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