В Крыму впервые за 50 лет началась реставрация Ласточкиного гнезда



В Ялтинском городском округе Республики Крым начали масштабную реконструкцию дворца-замка Ласточкино Гнездо, ремонт которого не производился с 1970 года. Разработка проектно-сметной документации и первоочередные работы оценены почти в 80 млн рублей.

Строителям предстоит сделать усиление скального основания, фундаментной плиты, плиты пола первого этажа, плит перекрытия и балкона. По утвержденному проекту предусмотрена реставрация перемычек оконных и дверных проемов, цокольной части объемов входной зоны и башни, стен первого этажа, выполненных из тесаного камня, а также поверхности каминной трубы, верхних поясов башни.

Будут отреставрированы исторические декоративные элементы фасадов, ограждения террасы, декоративные элементы флюгеров. Кроме этого необходимо отремонтировать кровлю, потолки, лестницы, заменить системы электроснабжения и освещения, видеонаблюдения и художественной подсветки здания и скалы Аврора, на которой стоит замок.

После реконструкции, которую планируют завершить к новому туристическому сезону 2020 года, Ласточкино гнездо будет открыто для всех желающих — внутри, как и прежде, разместится выставочный центр.

«Ласточкино гнездо» - объект культурного наследия федерального значения. Дворец был построен на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу полуострова Крым в 1912 году по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда.

Республика Крым, Южный федеральный округ