Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 НОЯ, 19:16 МСК
USD (ЦБ)    63,7295
EUR (ЦБ)    70,4211

08 НОЯ, 19:16 МСК
USD (ЦБ)    63,7295
EUR (ЦБ)    70,4211

В Крыму стартовала продажа билетов на поезда, которые пойдут по новому мосту через Керченский пролив

Ноя 8
Москва Центральный федеральный округ
В Крыму стартовала продажа билетов на поезда, которые пойдут по новому мосту через Керченский пролив

Началась продажа билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в города Крыма. Билеты поступили во все железнодорожные кассы страны за 60 суток до отправления первых составов на Крымский полуостров и обратно. Движение именных составов дальнего следования «Таврия» будет запущено в декабре. Поезда начнут курсировать с материка по самому длинному в России мосту через Керченский пролив протяженностью 19 км.
Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря в 14.00 часов по московскому времени. Состав будет находится в пути 43,5 часа. На маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Первая покупка билета на поезд из северной столицы в Севастополь зафиксирована 8 ноября в 8 часов 01 минуту. Пассажир приобрел его в мобильном приложении перевозчика «ГСЭ Билеты». За несколько первых часов было продано более половины билетов на 23 декабря.

Первый фирменный пассажирский поезд из Москвы в Симферополь будет отправлен 24 декабря с Казанского вокзала в 23:45. Поездка займет 33 часа. Между городами будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. Их путь будет составлять 2009 километров. Доехать до Крыма из Москвы можно будет в вагоне купе от 2966 рублей, в СВ — от 9952 рублей. Из Петербурга — за 3,5 тысячи — на плацкарте и за 3906 рублей — в купе.

По проектным данным, новый Крымский мост сможет работать в режиме, близком по интервалу движения к метрополитену: от 2,5 минут для пассажирских поездов с расчетной скоростью 120 км/час и от 4,1 минуты – для грузовых составов, идущих со скоростью 80 км/час.

Республика Крым, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
8 Ноя:
8 Ноя:
8 Ноя:
Центральный федеральный округ:
8 Ноя:
8 Ноя:
8 Ноя:
РОССИЯ:
7 Ноя:
7 Ноя:
7 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

ХАЯТ планирует стать лидером на российском рынке санитарно-гигиенической продукции

ХАЯТ планирует стать лидером на российском рынке санитарно-гигиенической продукции
События и факты

Битва за Nordstream-2. Как Украина пытается остановить, а Германия защищает «Северный поток – 2»?

Битва за Nordstream-2. Как Украина пытается остановить, а Германия защищает «Северный поток – 2»?
Политика

Азербайджанский праздник Граната становится своим в России

Азербайджанский праздник Граната становится своим в России
Культура

Свободные деньги. Почему лишь пять процентов россиян делают сбережения на пенсию?

Свободные деньги. Почему лишь пять процентов россиян делают сбережения на пенсию?
Исследования

Капитальный провал? Счетная палата заявила о неэффективности капремонта жилья в регионах России

Капитальный провал? Счетная палата заявила о неэффективности капремонта жилья в регионах России
Экономика 1

Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?

Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?
Политика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России укрупняли ракетостроение, замещали импорт и обновляли заводы?

ТОП-10 достижений недели: как в России укрупняли ракетостроение, замещали импорт и обновляли заводы?

В Крыму стартовала продажа билетов на поезда, которые пойдут по новому мосту через Керченский пролив

В Крыму стартовала продажа билетов на поезда, которые пойдут по новому мосту через Керченский пролив

В Омске открыли Хоккейную академию «Авангард» площадью 70 га

В Омске открыли Хоккейную академию «Авангард» площадью 70 га

Нижегородская компания открыла первый российский завод по выпуску «зеленых» техмасел в Малайзии

Нижегородская компания открыла первый российский завод по выпуску «зеленых» техмасел в Малайзии

Новости дня

18:52 Сегодня было продано более 3 тыс. билетов на поезда в Крым Сегодня было продано более 3 тыс. билетов на поезда в Крым
Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
18:45 Может ли фторирование воды снижать IQ детей? Может ли фторирование воды снижать IQ детей?
18:26 В работе "Сбербанк-онлайн" случился сбой В работе "Сбербанк-онлайн" случился сбой
18:14 Engie оспорит штраф антимонопольщиков Польши за «Северный поток – 2» Engie оспорит штраф антимонопольщиков Польши за «Северный поток – 2»
17:55 В России изменятся правила расчета тарифа на мусор В России изменятся правила расчета тарифа на мусор
17:24 "Нафтогаз" убежден, что судебные споры между Россией и Украиной не мешают новому соглашению "Нафтогаз" убежден, что судебные споры между Россией и Украиной не мешают новому соглашению
Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?
Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?
16:53 Пушилин заявил о симметричном ответе ДНР в случае входа украинской полиции в Петровское Пушилин заявил о симметричном ответе ДНР в случае входа украинской полиции в Петровское

Узнай, страна!

17:45 ТОП-10 достижений недели: как в России укрупняли ракетостроение, замещали импорт и обновляли заводы? ТОП-10 достижений недели: как в России укрупняли ракетостроение, замещали импорт и обновляли заводы?
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
07 НОЯ, 17:05 Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг» Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг»
07 НОЯ, 11:40 Предприниматели Вологодской области обсудили развитие кооперационных связей с делегациями из Франции Предприниматели Вологодской области обсудили развитие кооперационных связей с делегациями из Франции
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter