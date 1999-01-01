В Крыму стартовала продажа билетов на поезда, которые пойдут по новому мосту через Керченский пролив



Началась продажа билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в города Крыма. Билеты поступили во все железнодорожные кассы страны за 60 суток до отправления первых составов на Крымский полуостров и обратно. Движение именных составов дальнего следования «Таврия» будет запущено в декабре. Поезда начнут курсировать с материка по самому длинному в России мосту через Керченский пролив протяженностью 19 км.

Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря в 14.00 часов по московскому времени. Состав будет находится в пути 43,5 часа. На маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Первая покупка билета на поезд из северной столицы в Севастополь зафиксирована 8 ноября в 8 часов 01 минуту. Пассажир приобрел его в мобильном приложении перевозчика «ГСЭ Билеты». За несколько первых часов было продано более половины билетов на 23 декабря.

Первый фирменный пассажирский поезд из Москвы в Симферополь будет отправлен 24 декабря с Казанского вокзала в 23:45. Поездка займет 33 часа. Между городами будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. Их путь будет составлять 2009 километров. Доехать до Крыма из Москвы можно будет в вагоне купе от 2966 рублей, в СВ — от 9952 рублей. Из Петербурга — за 3,5 тысячи — на плацкарте и за 3906 рублей — в купе.

По проектным данным, новый Крымский мост сможет работать в режиме, близком по интервалу движения к метрополитену: от 2,5 минут для пассажирских поездов с расчетной скоростью 120 км/час и от 4,1 минуты – для грузовых составов, идущих со скоростью 80 км/час.

Республика Крым, Южный федеральный округ