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В Крыму создали асфальтобетонный завод для строительства первой очереди трассы Симферополь - Евпатор

Окт 1
Москва Центральный федеральный округ
В Крыму создали асфальтобетонный завод для строительства первой очереди трассы Симферополь - Евпатор

Заключившее контракт на создание этой дороги ОАО «Центродорстрой» завершило монтаж оборудования своего нового предприятия в симферопольском посёлке ГРЭС.
один оператор, может одновременно выпускать несколько типов асфальтобетона. Оборудование установки позволяет с большой точностью дозировать битум, практически исключает влияние температуры и вязкости битума на точность измерений, обеспечивает точное соблюдение рецептуры производимой смеси и поддерживают её высокое качество. За рабочую смену эта установка может дать до 1,5 тысячи тонн высококачественной асфальтобетонной смеси.

Всю продукция ОАО «Центродорстрой» направит на строительство и реконструкцию первого участка трассы Симферополь — Евпатория — Мирный, которая станет ответвлением трассы «Таврида» и будет обходить аэропорт Симферополь с юга.

Сегодня полным ходом идут работы на всех четырёх развязках трассы.

Средства на реализацию проекта предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма. Это будет трасса первой технической категории с четырехполосным движением. Срок завершения работ по проекту — сентябрь 2020 года. Всего строителям предстоит возвести и сдать в эксплуатацию четыре развязки, шесть путепроводов, а также три надземных пешеходных перехода и 45 водопропускных труб.

Республика Крым, Крымский федеральный округ



 
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