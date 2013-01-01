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В Крыму открывают четвертый детсад, построенный по федеральной программе

Сен 13
Москва Центральный федеральный округ
В Крыму открывают четвертый детсад, построенный по федеральной программе

Три современных детских сада на 730 мест в Феодосии и Белогорском районе уже приняли воспитанников, четвертый из десяти возводимых в рамках ФЦП дошкольных учреждений торжественно откроют в эти выходные в городе Саки.
Ввод в эксплуатацию этих детских садов позволил значительно сократить очередь в Феодосии и полностью обеспечить потребность в дошкольном образовании детей от 3 до 7 лет, проживающих в Белогорском районе.

Власти Крыма не рассчитывают на одну лишь федеральную поддержку - за счет средств республиканского бюджета ведется работа по установке 23 модульных детских садов в общей сложности на 2310 мест. Это строительство планируется завершить в декабре 2018 года. Дополнительно будут заключены двухгодичные контракты на закупку и установку еще 19 модульных детских садов на 1900 мест, которые будут введены в эксплуатацию в 2019 году.

Республика Крым, Крымский федеральный округ



 
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