В Крыму открывают четвертый детсад, построенный по федеральной программе



Три современных детских сада на 730 мест в Феодосии и Белогорском районе уже приняли воспитанников, четвертый из десяти возводимых в рамках ФЦП дошкольных учреждений торжественно откроют в эти выходные в городе Саки.

Ввод в эксплуатацию этих детских садов позволил значительно сократить очередь в Феодосии и полностью обеспечить потребность в дошкольном образовании детей от 3 до 7 лет, проживающих в Белогорском районе.

Власти Крыма не рассчитывают на одну лишь федеральную поддержку - за счет средств республиканского бюджета ведется работа по установке 23 модульных детских садов в общей сложности на 2310 мест. Это строительство планируется завершить в декабре 2018 года. Дополнительно будут заключены двухгодичные контракты на закупку и установку еще 19 модульных детских садов на 1900 мест, которые будут введены в эксплуатацию в 2019 году.

Республика Крым, Крымский федеральный округ