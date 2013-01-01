В Крыму начали тестирование первого российского скоростного трамвая для узкоколейных путей



В Евпатории (Республика Крым) вышел на обкатку первый трамвай модели 71-411, предназначенный для эксплуатации в городах с узкой трамвайной колеей (1 м). Вагон разработан и изготовлен АО «Уралтрансмаш» корпорации «Уралвагонзавод», входящей в «Ростех» (г. Екатеринбург). До конца года изготовитель планирует сертифицировать новый трамвай, после чего он будет запущен в серийное производство.

Скоростной вагон 71-411 полностью адаптирован для эксплуатации с максимальной скоростью 75 км в час. Длина его кузова составляет 14,7 м, ширина — 2,2 м, база тележки — 1,9 м. Максимальная вместимость — 179 человек.

Оптимальные конструкторские решения позволяют вагону двигаться по неровным рельсовым путям и обеспечивают плавность и бесшумность хода, нивелируя вибрацию. После прохождения полного цикла испытаний в Крыму трамвай модели 71-411 должен получить акт межведомственной комиссии и сертификат соответствия.

Республика Крым, Южный федеральный округ