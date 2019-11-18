В Крыму экологически безопасная Сакская ТЭЦ вышла на полную мощность



В Республике Крым новая Сакская ТЭЦ вышла на полную мощность и начала отпуск электрической энергии и мощности от всего комплекса ПГУ-120 МВт в энергосистему полуострова. В итоге реализации двух этапов проекта мощность станции увеличили до 122 МВт. Новая станция, относительно безопасная для окружающей среды, является базовым источником энергии в западной части Крыма и полностью обеспечивает теплоснабжение города-курорта Саки.

Первая очередь новой Сакской ТЭЦ мощностью 90 МВт начала поставлять электроэнергию в конце 2018 года. Установленная мощность второго пускового комплекса составляет 32 МВт. Станция полностью построена на оборудовании отечественного производства. Новая станция оказывает минимальное воздействие на окружающую среду и благодаря использованию вторичных ресурсов потребляет меньше воды, чем аналогичные объекты. Запуск ТЭЦ должен удешевить тарифы для потребителей на 15-20%. Республика Крым, Южный федеральный округ

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