В Красноярском крае заработала новая линия на Медном заводе Заполярного филиала «Норникеля»



В Норильске на Медном заводе Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норникель» пущена в эксплуатацию новая автоматизированная линия сборки основ (ЛАСО), используемых при производстве медных катодов, которые являются конечной продукцией предприятия. Вложения в установку автоматизированной линии составили более 87 млн рублей.

Линия разработана и произведена в Красноярске опытно-конструкторским бюро «Микрон». Преимуществом новой ЛАСО, разработанной на красноярском «ОКБ МИКРОН», является более высокая производительность, которая вдвое выше, чем у предыдущей линии. Различные элементы, выполняющие отдельные операции с компонентами, объединены при помощи роботизированных комплексов. Кроме того, новая линия более компактна: её узлы, в среднем, на 2-4 м меньше, чем у предшественницы.

Новая ЛАСО способна выпускать до 12 медных основ в минуту, максимальная производительность достигает 700 единиц продукции в час. Каждая основа представляет собой комплект из тонкого медного листа весом около 3 кг и толщиной 1 мм, штанги и проушины. В процессе электролиза на медную основу наращивается электролитная медь.

Установленная ЛАСО оснащена современной электроникой и автоматикой, обладает функцией самодиагностики. В ней отсутствует гидравлическая система, что упрощает обслуживание. Используемые инженерные решения, позволяющие производить любые манипуляции с технологическими компонентами в двух, трех и четырех осях, существенно сокращают трудозатраты на техническое обслуживание. Новые техрешения по ограждению, освещению и блокировке рабочих механизмов исключают риски травматизма работников.

Компания «ОКБ МИКРОН» уже заключила контракт на поставку «Норникелю» второй ЛАСО. Уже начались работы по ее изготовлению. Отгрузку планируется осуществить в ноябре текущего года.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ