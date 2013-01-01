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В Красноярском крае расширят порт Диксон и откроют для иностранных судов

Июн 25
Москва Центральный федеральный округ
В Красноярском крае расширят порт Диксон и откроют для иностранных судов

Порт Диксон в Красноярском крае откроют для захода иностранных судов с целью увеличения грузопотока по Северному морскому пути. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Чтобы придать порту Диксон статус международного, создать новые перевалочные мощности, планируется строительство угольного терминала для вывоза угля с месторождения в районе реки Лемберова. В рамках проекта развития порта будет построен нефтеперегрузочный терминал для погрузки нефти, добываемой на Пайяхском и Северо-Пайяхском месторождениях, а также терминал для перегрузки на морские суда угля, поступающего с Сырадасайского угольного месторождения.

Развитие Северного морского пути связано, прежде всего, с обеспечением вывоза минерального сырья и напрямую зависит от реализации 15 инвестиционных проектов по добыче минеральных ресурсов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, четыре - руд и угля. Грузопоток по Северному морскому пути к 2025 году должен возрасти в 10 раз - до 80 млн тонн.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ



 
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