В Красноярском крае построили молочные комплексы с самыми большими в РФ доильными установками



В Шушенском районе Красноярского края построили современный животноводческий комплекс на 2300 дойных коров. Объем инвестиций в проект составляет почти 1,5 млрд рублей. Также завершается строительство молочного комплекса на 3180 коров с объёмом вложений в 2,9 млрд рублей. Визитная карточка хозяйства – уникальная роботизированная доильная «карусель», которая является самой большой в России и третьей по величине в мире.

Сейчас на построенном предприятии устанавливают оборудование. Площадь молочного комбината – 50 тыс. кв. метров. Он состоит из трех коровников, доильно-молочного блока и родильного отделения. На новой ферме предусмотрено беспривязное содержание животных.

Для сохранения качества кормов на территории комплекса сооружены силосные траншеи и крытые сенохранилища.

При выходе на полную мощность предприятие будет давать 16,7 тыс. тонн молока и 480 тонн мяса в год. На модернизированном комбинате трудятся более 100 человек.

В Шушенском районе также готовится к запуску молочный комплекс на 3180 голов КРС с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций. Планируемые мощности по производству молока – 31,8 тыс. тонн в год.

Хозяйство располагает самой большой в России роботизированной доильной «каруселью» диаметром 20 метров, на которой одновременно производится доение 72-х коров за семь минут практически без участия человека.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ