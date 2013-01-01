В Красноярском крае получили первые образцы высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия



На Ачинском глинозёмном комбинате (АГК) готовятся к строительству участка по выпуску более дешевого чем зарубежные аналоги инновационного материала, который позволит заменить неэкологичные галогенсодержащие антипирены.

Ноу-хау предложили специалисты инженерно-технологического центра РУСАЛа, первые образцы специалисты получили на укрупненной лабораторной установке АГК.

Высокодисперсный осажденный гидроксид алюминия (ВОГА) подавляет горение и в связи с этим широко применяется в составах негорючей изоляции кабелей для атомной, судостроительной, авиационной, автомобильной отраслей. Частицы порошка имеют размер менее 3-х микрон - в сотню раз тоньше человеческого волоса.

Технологические растворы при переработке нефелиновой руды, из которой АГК получает глинозем, наилучшим образом подходят для производства ВОГА, так что этому себестоимость выпуска этого продукта в Ачинске будет в два раза ниже, чем у иностранных производителей.

Помимо низкой себестоимости продукции, проект ВОГА имеет хорошие экологические характеристики. Выпуск порошка происходит за счет незначительного снижения производства глинозема, дополнительное сырье не используется. Это безотходное производство, поскольку отработанные растворы, промывные воды и некондиционные продукты возвращаются в технологический цикл глиноземного производства. К тому же за счет снижения количества мазута, сжигаемого в печах кальцинации глинозема. серы и азота, уменьшится эмиссия в атмосферу оксидов и диоксидов

В строительство опытно-промышленной установки мощностью 5 тысяч тонн в год на Ачинском глиноземном комбинате РУСАЛ инвестирует более 500млн рублей.

Строительство участка по выпуску инновационного материала, расположенного в пределах промышленной площадки и санитарно-защитной зоны АГК, стартует в начале следующего года. На сегодняшний день завершено формирование технологического регламента на проектирование участка, идет разработка проектной документации. Вывод нового производства на проектные показатели запланированы на конец 2021 года.

Потребность в высокодисперсном осажденном гидроксиде алюминия в России составляет более 30 тысяч тонн в год. Мировое потребление ВОГА сегодня превышает 800 тысяч тонн в год и его объем постоянно увеличивается.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ