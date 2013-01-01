В Красноярском крае определили приоритеты проекта по созданию нефтегазовой провинции за ₽ 2,3 трлн
Фев 5
Губернатор Красноярского края Александр Усс и глава ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин определили приоритетные направления сотрудничества в области дальнейшей реализации масштабного проекта по созданию новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края «Восток Ойл». По оценкам экспертов, проект потребует 2,33 трлн рублей и будет реализован в 2024 году.
Конкурентным преимуществом проекта является близость к уникальному транспортному коридору – Северному морскому пути. Его использование открывает возможности поставок сырья с месторождений «Восток Ойл» сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки.
Реализация проекта обеспечит выполнение поставленных Президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году.
Для Красноярского края развитие нефтегазовой провинции является одним из приоритетных направлений: проект вызовет подъем экономического развития и рост налоговых отчислений. Предприятия края уже рассматривают вопросы заключения контрактов на поставку металлоконструкций и нефтегазового оборудования для проекта «Восток Ойл».
Красноярский край, Сибирский федеральный округ
5 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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