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В Красноярском крае «Норникель» цифровизировал два заполярных рудника

Авг 9
Москва Центральный федеральный округ
В Красноярском крае «Норникель» цифровизировал два заполярных рудника

В Красноярском крае компания «Норникель» запустила современные операционные диспетчерские центры на двух рудниках Заполярного филиала — «Комсомольском» и «Таймырском». Операционные центры позволяют в режиме реального времени круглосуточно контролировать ход выполнения горно-добычных работ. Общая стоимость инвестиций в оборудование операционных центров на всех пяти рудниках «Норникеля» составляет 400 млн рублей.
Перед запуском операционных центров и передачей им контрольно-управленческих функций была проведена работа по созданию подземной инфраструктуры на всех рудниках компании по программе «Технологический прорыв». В рудниках Заполярного филиала проложена оптоволоконная связь, созданы точки беспроводной системы передачи данных. Каждая горная выработка оснащена видеокамерами и обеспечена доступом к Wi-Fi.

Кроме того, специалисты компании разработали уникальное программное обеспечение «Декадно-сменный график», которое позволяет централизованно формировать планы работ на отдельных участках, используя данные от горно-геологической системы ГГИС Micromine. Программа создает трехмерную схему разрабатываемого рудного тела, наглядно отражает залегание пластов и помогает оптимизировать методы добычи и последовательность обработки запасов.

По словам руководителя рабочей группы по трансформации процессов управления горным производством Заполярного филиала «Норникеля» Андрея Гриценко, «проект по внедрению операционных центров позволит увеличить производительность горных подразделений до 10%, обеспечить соответствие качества добываемой горной массы установленным стандартам».

«Норникель» также работает над проектом «Автоматизированная система управления горными работами» (АСУ ГР), который способствует получению данных о выполнении сменного задания в режиме реального времени. Для этого на погрузочно-доставочные машины, самоходные буровые установки, анкероустановщики и подземные электровозы будет установлено навесное оборудование.

Помимо этого, компания ведет комплексную работу по созданию цифрового интеллектуального безлюдного рудника.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ



 
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