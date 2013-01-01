В Красноярском крае досрочно запустили новые газовые центрифуги для обогащения урана



В Зеленогорске Красноярского края в цехе обогащения урана АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») с опережением плана на 40 дней введена в эксплуатацию первая в 2020 году очередь секций, модернизированных газовыми центрифугами (ГЦ) последнего поколения.

Центрифуги изготовлены и поставлены Ковровским механическим заводом (Владимирская область). Монтаж новых газовых центрифуг будет продолжаться ближайшие три года. Ожидаемое увеличение разделительных мощностей электрохимического завода будет сопоставимо со строительством нового разделительного предприятия.

Электрохимический завод в Зеленогорске занимается производством низкообогащенного урана для топливных сборок АЭС, стабильных и радиоактивных изотопов различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ