Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 АПР, 14:21 МСК
USD (ЦБ)    65,4176
EUR (ЦБ)    72,7230

01 АПР, 14:21 МСК
USD (ЦБ)    65,4176
EUR (ЦБ)    72,7230

В Красноярском крае будут производить бензин и дизельное топливо из угля

Апр 1
Москва Центральный федеральный округ
В Красноярском крае будут производить бензин и дизельное топливо из угля

Стартовал проектировочный этап строительства Ангарского углехимического завода (АУХЗ) на одном из участков Кокуйского угольного месторождения в Мотыгинском районе Красноярского края. Специализация предприятия - производство жидкого топлива и смазочных материалов из каменного угля.
Инвестиционное соглашение о строительстве завода заключено в рамках Красноярского экономического форума KEF`2019 между «Корпорацией развития Енисейской Сибири» и Управляющей строительной компанией «Сибиряк» (г. Красноярск). Капиталовложения в проект, рассчитанный на три года, составят $134 млн при ожидаемой окупаемости в семилетний срок.

Предполагается, что завод по производству синтетического бензина, дизельного топлива и моторного масла, будет ежегодно перерабатывать около 500 тысяч тонн угля и выпускать до 100 тысяч тонн жидкого топлива, соответствующего классу Евро-5. Для России это - новая технология: глубокая переработка переводит каменный уголь в синтетический газ, а затем - в жидкое углеводородное сырье.

Производимое топливо должно полностью обеспечить потребности северной части региона, что значительно снизит логистические расходы. Кроме того, проект будет способствовать развитию инфраструктуры северных территорий Красноярского края в рамках мегапроекта «Енисейская Сибирь», объединяющего Хакасию, Туву и Красноярский край. Об этом в рамках инвестиционной сессии KEF`2019 сообщил Юрий Пиманов, директор компании «Коал-консалтинг» - оператора проекта.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
1 Апр:
1 Апр:
1 Апр:
Центральный федеральный округ:
1 Апр:
31 Мар:
31 Мар:
РОССИЯ:
1 Апр:
29 Мар:
29 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция
Бизнес и психология

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 2

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 3

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Подмосковье на базе технопарка «Индиго» открыт немецкий завод по производству насосов

В Подмосковье на базе технопарка «Индиго» открыт немецкий завод по производству насосов

В апреле в Омске откроется «дачный сезон»

В апреле в Омске откроется «дачный сезон»

В Ленинградской области Кингисеппский машиностроительный завод получил заказ из Ирана

В Ленинградской области Кингисеппский машиностроительный завод получил заказ из Ирана

Во Владимирской области модернизировали производство электрокабелей

Во Владимирской области модернизировали производство электрокабелей

Новости дня

13:38 У самолета, который разбился в Германии, не было черных ящиков У самолета, который разбился в Германии, не было черных ящиков
С первого апреля в России повышают пенсии, дают скидки и свободу выбора автовладельцам
С первого апреля в России повышают пенсии, дают скидки и свободу выбора автовладельцам
12:58 Жители Москвы смогут жениться в Останкинской башне и на стадионах Жители Москвы смогут жениться в Останкинской башне и на стадионах
12:17 На Украине официально объявлено о втором туре выборов президента На Украине официально объявлено о втором туре выборов президента
11:38 В России хотят ужесточить контроль за автошколами В России хотят ужесточить контроль за автошколами
11:10 В 2018 году доходы Петра Порошенко выросли почти в сто раз В 2018 году доходы Петра Порошенко выросли почти в сто раз
10:36 В России могут удвоить НДС для напитков с сахаром В России могут удвоить НДС для напитков с сахаром
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
10:10 В авиакатастрофе погибла совладелица S7 Наталия Филева В авиакатастрофе погибла совладелица S7 Наталия Филева

Узнай, страна!

13:52 В Подмосковье на базе технопарка «Индиго» открыт немецкий завод по производству насосов В Подмосковье на базе технопарка «Индиго» открыт немецкий завод по производству насосов
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
13:47 В апреле в Омске откроется «дачный сезон» В апреле в Омске откроется «дачный сезон»
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?
29 МАР, 18:28 В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт
29 МАР, 09:08 В Тамбовской области стартовал международный фестиваль имени Рахманинова В Тамбовской области стартовал международный фестиваль имени Рахманинова
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
27 МАР, 11:38 Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда» Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter