В Красноярском крае будут производить бензин и дизельное топливо из угля



Стартовал проектировочный этап строительства Ангарского углехимического завода (АУХЗ) на одном из участков Кокуйского угольного месторождения в Мотыгинском районе Красноярского края. Специализация предприятия - производство жидкого топлива и смазочных материалов из каменного угля.

Инвестиционное соглашение о строительстве завода заключено в рамках Красноярского экономического форума KEF`2019 между «Корпорацией развития Енисейской Сибири» и Управляющей строительной компанией «Сибиряк» (г. Красноярск). Капиталовложения в проект, рассчитанный на три года, составят $134 млн при ожидаемой окупаемости в семилетний срок.

Предполагается, что завод по производству синтетического бензина, дизельного топлива и моторного масла, будет ежегодно перерабатывать около 500 тысяч тонн угля и выпускать до 100 тысяч тонн жидкого топлива, соответствующего классу Евро-5. Для России это - новая технология: глубокая переработка переводит каменный уголь в синтетический газ, а затем - в жидкое углеводородное сырье.

Производимое топливо должно полностью обеспечить потребности северной части региона, что значительно снизит логистические расходы. Кроме того, проект будет способствовать развитию инфраструктуры северных территорий Красноярского края в рамках мегапроекта «Енисейская Сибирь», объединяющего Хакасию, Туву и Красноярский край. Об этом в рамках инвестиционной сессии KEF`2019 сообщил Юрий Пиманов, директор компании «Коал-консалтинг» - оператора проекта.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ