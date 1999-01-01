В Красноярске запустили первую автоматизированную мега-пекарню для единой торговой сети



В Красноярске в торговой сети «Командор» открыли первый монозавод по производству мелкоштучных хлебобулочных изделий широкого ассортимента, аналогов которым нет в России. Благодаря открытию перкарни, работающей по швейцарской технологии, обучено и трудоустроено 42 человека. В перспективе предприятие будет работать круглосуточно.

Общая площадь пекарни - около 2000 кв. метров. Здесь установлены две крупные линии с оборудованием производства Швейцарии для автоматизированного производства продукции при минимальном участии операторов.

Общая производственная мощность монозавода составляет 900 кг заготовок в час или 50 тысяч хлебобулочных изделий в смену. Выпекается около 150 наименований изделий из слоеного и сдобного теста с разнообразными гастрономическими и сладкими начинками.

«Новое производство позволит изготавливать продукцию единого стабильного стандарта внешнего вида, вкуса и качества на всю сеть и увеличивать ассортимент. Теперь мы будем уверены, что наш покупатель в Туве, Ангарске, Красноярске и Хакасии получит продукцию единого стандарта вкуса, формы и, конечно же, качества. В будущем мы планируем расширять возможности сбыта своей продукции», - рассказал Павел Шамбир, генеральный директор торговой компании «Командор».

Компания «Командор» – крупный продовольственный ритейлер, лидирующий по количеству магазинов и товарообороту в Красноярском крае и республике Хакасия. Одна из крупнейших торговых сетей на территории Сибири и Дальнего Востока.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ