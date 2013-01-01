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В Красноярске тестируют автоматизированную систему управления светофорами

Окт 31
Москва Центральный федеральный округ
В Красноярске тестируют автоматизированную систему управления светофорами

Новейшая система, разработанная компанией «Модульные системы управления», объединит в одну сеть встроенные в светофоры датчики, камеры фотофиксации на дорогах и наблюдения за парковками, чтобы увеличить пропускную способность городских улиц.
До сих пор в централизованном управлении работой светофоров и в системе мониторинга за движением на дорогах использовались алгоритмы, разработанные еще в конце 80-х годов прошлого века.

«Мы изучили опыт крупнейших городов, где уже развёрнуты интеллектуальные транспортные системы, таких как Казань, Москва, Санкт-Петербург, выбрали самое лучшее, главное, необходимое и создали систему, функционал которой имеет комплексный подход к управлению светофорами, платными парковками, а также к фиксации дорожно-транспортных нарушений и к экологии города», — подчеркнул директор компании «Модульные системы управления» Денис Митюхин.

«На сегодняшний день в Красноярске детекторами транспорта уже оснащены 120 светофоров. Также в систему включены камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. На следующий год еще 18 адресов планируется оборудовать комплексами фото- и видеофиксации. В ближайшей перспективе в систему будут включены все участки, где действуют выделенные полосы для движения общественного транспорта", — рассказал начальник отдела мониторинга «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» Игорь Воевалко.

Всего в единую систему в Красноярске планируется включить все 450 светофоров, а затем и оборудование, которое обслуживает парковочное пространство. По прогнозам специалистов, после запуска и внедрения автоматизированной системы пропускная способность улиц города должна увеличиться минимум на 10-15 процентов.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ



 
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