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В Красноярске смонтировали первые в Сибири алюминиевые мосты для надземных пешеходных переходов

Ноя 28
Москва Центральный федеральный округ
В Красноярске смонтировали первые в Сибири алюминиевые мосты для надземных пешеходных переходов

На выпуск двух уникальных конструкций длиной 37 и 93 метра Красноярский металлургический завод израсходовал около 150 тонн алюминиевых сплавов.
КраМЗ – единственное в России предприятие, которое располагает специальным оборудованием, на котором возможен выпуск таких крупногабаритных конструкций.

Красноярский металлургический завод мощностью 130 тыс. тонн готовой продукции в год, входит в ОК «РусАл» и более 20 лет специализируется на переработке алюминия и его сплавов.

Строительство цельнометаллических мостов, облегчённых узлов мостовых переходов и в целом производство алюминиевых конструкций стало приоритетным в России после введения против «РусАЛа» санкций США, ограничивающих экспорт алюминиевого сырья.

По данным Красноярского металлургического завода, для производства алюминиевых конструкций приобретен сверхмощный прессовый комплекс и новый обрабатывающий центр, который обеспечивает высокоточное фрезерование каждой из нескольких тысяч мелких и крупногабаритных и деталей. Таким образом, обеспечивается одно из главных преимуществ мостов из алюминия — точная и быстрая сборка, которая занимает всего несколько часов.

Строительство надземных переходов, которые обеспечили безопасность пешеходов и дорожного движения в районе ледового дворца спорта «Кристалл Арена» и двух крупных автомагистралей в самом большом микрорайоне Красноярска, обошлось в 87 и 173 миллиона рублей.

При этом были перенесены инженерные сети, благоустроена прилегающая территория, обустроены тротуары и остановки общественного транспорта.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ



 
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