В Красноярске открыли ледовый дворец и набирают сотрудников на объекты Универсиады-2019



«Кристалл Арена» занимает площадь 42 тысяч квадратных метров и включает в себя основную и тренировочные ледовые площадки размером 60×30 метров для подготовки спортсменов и проведения соревнований зимней Универсиады по хоккею, шорт-треку и фигурному катанию.

В новом ледовом дворце имеются трибуны вместимостью три с половиной тысячи мест. Кроме этого, в здании есть залы для единоборств, хореографии, батутный и тренажерный залы, спортивный зал для общей физической подготовки, двенадцать раздевалок и многое другое.

В день открытия здесь состоялся товарищеский хоккейный матч с участием игроков команд «Сокол», «Бирюса», «Красноярские рыси», а также легендарных российских чемпионов Вячеслава Анисина, Евгения Давыдова, Василия Первухина, Вячеслава Буцаева. Мастер-класс для юных фигуристов провела олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.

Региональные власти продолжают работать над завершением других ключевых объектов Универсиады - кластеров "Сопка" и "Радуга", а также благоустройством Красноярска. Ход этих работ с опережением графика обсудили на заседании краевого межведомственного штаба, которое провел губернатор Александр Усс.

Центр занятости населения города Красноярска совместно с Региональным центром спортивных сооружений приступили к подбору персонала, который будет обеспечивать работу спортивных объектов во время проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Здесь требуются специалисты по ремонту и обслуживанию электрооборудования, обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, ремонтировщики плоскостных спортивных сооружений, аппаратчики химводоочистки.

В первую очередь кандидатов на эти вакансии будут выбирать среди выпускников организаций профессионального и высшего образования и молодых специалистов.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ