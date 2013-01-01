В Краснодарском крае завершили ремонт ключевого тоннеля, ведущего к Черному морю



В Туапсинском районе Краснодарского края завершен капитальный ремонт Лысогорского тоннеля, одного из наиболее протяженных на Юге России. Проезд через тоннель позволит добираться до Черноморского побережья по железной дороге без пересадок. Впервые после трехмесячного перерыва по этому участку пущен пассажирский поезд.

В ходе работ строители демонтировали рельсовые плети и заменили более 6 тысяч шпал. Новые железнодорожные пути в Лысогорском тоннеле протяженностью более 3 км уложены по инновационной технологии, благодаря чему удалось снизить вибрацию, обеспечить плавность хода, увеличить скорость поезда и сократить время в пути.

Кроме того, новая технология замедлит процесс образования трещин в сводах тоннеля и обеспечит эксплуатацию сооружения в течение более продолжительного времени.

Лысогорский тоннель, построенный в 1978 году, нуждался в ремонтных работах. Износ железобетонных шпал был вызван сложными горно-геологическими условиями расположения тоннеля.

Краснодарский край, Южный федеральный округ