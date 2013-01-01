В Краснодарском крае запустили новое кондитерское производство



В станице Новотитаровской Динского района Краснодарского края компания «Аскалон» запустила новое производство кондитерских изделий. Инвестиции в проект составили около 40 млн рублей. Планируется создать до 50 рабочих мест.

Мощность кондитерского цеха позволит производить ежегодно около 9 тыс. тонн бисквитного печенья. Благодаря современному автоматизированному оборудованию обеспечен полный цикл производства разных видов и форм бисквитов – от замеса теста до фасовки и упаковки готовой продукции.

Основной вид деятельности предприятия - производство мучных кондитерских изделий, сухарей, печенья, пирожных, пирогов и т.д., предназначенных для длительного хранения. Новая продукция уже поступила на прилавки магазинов Кубани.

Краснодарский край, Южный федеральный округ