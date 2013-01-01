В Краснодарском крае заложили первый камень в строительство крупнейшего на юге РФ фруктохранилища



В Славянском районе Краснодарского края в рамках празднования 90-летия АО «Сад Гигант» торжественно заложили памятную капсулу в первый камень фундамента нового фруктохранилища, которое будет крупнейшим не только в крае, но и в целом на юге страны. Строительные работы начнутся в январе 2020 года, а к августу планируется запустить предприятие, создав более 600 рабочих мест.

Фруктохранилище разместится на площади в 45 тыс. кв. метров на территории АО «Сад Гигант». В новом здании сможет одновременно храниться 54 тыс. тонн плодов. Проектом предусмотрены современные холодильные системы, механизированная обработка и сортировка плодов по цвету, форме и вкусу.

Упаковка продукции для удобства потребителей предусмотрена от одного яблока до коробки с фруктами. Мощности фруктохранилища планируют запустить к новому сезону сбора плодов, который начнется в августе 2020 года.

Краснодарский край, Южный федеральный округ