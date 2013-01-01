В Краснодарском крае выросли объемы промышленного производства чая



В Сочи (Краснодарский край) в рамках заседания Межправительственной группы по чаю (IGG on Tea), впервые проведенного в России под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, представители основных чайных стран мира и отраслевых предприятий региона обсудили вопросы развития отечественного чаеводства, а также условия для наращивания производства и экспорта высококачественного краснодарского чая.

«Краснодарский край – единственный регион России, где производят чай в промышленном объеме. Этот продукт – бренд. Сегодня на него большой спрос не только в нашей стране, но и за ее пределами. К примеру, Китай, Сербия проявили заинтересованность в экспорте «Краснодарского чая», - отметил министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека.

Благодаря восстановлению чайных плантаций в субтропической зоне края растут объемы сбора чайного листа. С начала года произведено около 2,5 тыс. тонн чая, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Сейчас нам важно защитить «Краснодарский чай» от подделок, этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне», – добавил глава ведомства.

Для закрепления понятия «Краснодарский чай» на региональном уровне было принято решение об использовании «советских» стандартов в купажной смеси. Под каждый сорт определен обязательный процент чайного листа, выращенного на Кубани. Ожидается, что до конца года эти стандарты будут утверждены и станут обязательными для всех производителей «Краснодарского чая».

Краснодарский край, Южный федеральный округ