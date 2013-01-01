В Краснодарском крае возрождают собственное производство велосипедов



В станице Крыловской Краснодарского края российская компания «Веломоторс+» инвестирует порядка 400 млн рублей в проект возрождения Крыловского веломотозавода. В результате модернизации производственной площадки будет создано 250 рабочих мест.

Проектная мощность завода по сборке велосипедов - 300 тысяч штук в год. На первом этапе планируется запустить линию алюминиевой рамы, которую на сегодняшний день в России не производят. Затем будет построен большой завод по выпуску велосипедов и запчастей к ним.

«В крае велосипедный сезон длится почти круглый год. Спрос на этот транспорт стабильный и только растет», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, край заинтересован в том, чтобы веломотозавод стал предприятием полного цикла.

Соответствующее инвестиционное соглашение подписано в Екатеринбурге в рамках X международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019».

Краснодарский край, Южный федеральный округ