В Краснодарском крае возрождают собственное производство велосипедов
Июл 10
В станице Крыловской Краснодарского края российская компания «Веломоторс+» инвестирует порядка 400 млн рублей в проект возрождения Крыловского веломотозавода. В результате модернизации производственной площадки будет создано 250 рабочих мест.
Проектная мощность завода по сборке велосипедов - 300 тысяч штук в год. На первом этапе планируется запустить линию алюминиевой рамы, которую на сегодняшний день в России не производят. Затем будет построен большой завод по выпуску велосипедов и запчастей к ним.
«В крае велосипедный сезон длится почти круглый год. Спрос на этот транспорт стабильный и только растет», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, край заинтересован в том, чтобы веломотозавод стал предприятием полного цикла.
Соответствующее инвестиционное соглашение подписано в Екатеринбурге в рамках X международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019».
Краснодарский край, Южный федеральный округ
10 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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