В Краснодарском крае ученые создали сорт крупноплодной черешни, не имеющий аналогов в России



В г. Крымске Краснодарского края на опытной станции Всероссийского института генетических ресурсов растений ученые вывели сорт крупноплодной черешни, который является чистым экопродуктом. Гигантские плоды почти вдвое крупнее стандартных. Над выведением сверхкрупной черешни селекционеры работали 20 лет. Ранее в России подобных сортов не было.

Плоды созданного гибрида весят в среднем 15 граммов и в диаметре достигают 35 мм. При этом средний вес плодов районированных крупноплодных сортов черешни -до 9 граммов. Такого результата краснодарским ученым удалось достичь естественным путем, в то время как за рубежом для этих целей применяют химпрепараты, которые помогают клеткам плода увеличиваться, но приводят к ухудшению вкусовых качеств черешни. Краснодарский край, Южный федеральный округ

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