В Краснодарском крае спецназ Южного военного округа получил бронеавтомобили «Тигр-М»



В Краснодарском крае на вооружение соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) поступили модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М», имеющие пятый класс баллистической защиты. Новая техника необходима для разведки, сопровождения колонн, охраны и патрулирования и т.д. В ближайшее время техника пройдет обкатку на полигоне, в ходе которой военнослужащие отработают навыки вождения новых машин.

На многофункциональной машине установлены пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну. «Тигр-М» имеет интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора. В модернизированных бронеавтомобилях предусмотрено размещение боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств. Официально производителем «Тигров» является ООО «Военно-промышленная компания», объединяющая ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» (в г. Арзамасе Нижегородской области), ПАО «Завод корпусов» (в г. Выкса Нижегородской области) и ООО «Военно-инженерный центр» (в г. Нижний Новгород). Краснодарский край, Южный федеральный округ

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