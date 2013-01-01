В Краснодарском крае создают первые инклюзивные мастерские для молодежи с ментальной инвалидностью



Благотворительная организация «Добрый-Юг», которая помогает подросткам и молодым людям с особенностями развития, при поддержке Фонда президентских грантов и помощи неравнодушных граждан реализует проект «не ПРОСТО керамика». В рамках этого проекта в Краснодаре будет создана первая в регионе гончарная мастерская для обучения и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

По инициативе «Доброго Юга» и при поддержке Фонда президентских грантов уже реализуется уникальный для региона проект «Равные возможности». Мероприятия проекта включают в себя обучающие занятия и психологические тренинги для молодых людей с ограниченными возможностями, в том числе занятия музыкальной терапией, занятия по развитию социально-бытовых навыков, тематические встречи и занятия творчеством. Команда психологов, педагогов и волонтеров старается раскрыть творческий, профессиональный потенциал подростков и молодежи с инвалидностью, чтобы каждый смог найти свой путь и добиться успеха в будущем, не чувствуя себя отделенным от общества.

И хотя проект «Равные возможности» не имеет статуса реабилитационного, коррекционного или образовательного, благодаря активному участию волонтеров - здоровых ровесников молодых людей с ментальными нарушениями - на практике получается та самая инклюзия, которую до сих пор с таким трудом пытаются внедрить в государственных учебных заведениях.

Новый проект благотворительной организации «Добрый – Юг» «Инклюзивная ремесленная мастерская для молодых людей с ментальными нарушениями» даст возможность реализовать свои творческие способности молодежи с расстройством аутистического спектра, с синдромом Дауна и другими нарушениями развития.

Многие из этих людей имеют способности и навыки в декоративно-прикладном творчестве. Но из-за своих проблем с коммуникацией и особенностей поведения не могут трудоустроиться в обычных ремесленных мастерских и на малых предприятиях, работающих в этой отрасли.

Родители говорят, что их ребятам сложно освоить современные профессии, но они талантливы к ремеслу, а общество в России пока еще не готово принимать людей с ментальной инвалидностью так же толерантно как лей с инвалидностью физической. Так что сегодня особым людям нужны особые условия для их занятости, в том числе в сфере hand made и народных ремесел.

«Создание инклюзивных, адаптированных для работы с особыми людьми мастерских позволит им пройти обучение, а в дальнейшем трудоустроиться и радовать людей сувенирами ручной работы. То, что ребята будут делать в мастерской «неПРОСТО керамика» будет продаваться на благотворительных ярмарках, в специализированных магазинах», - подчеркнула Дана Руднева, исполнительный директор благотворительной организации «Добрый Юг».

Она отмечает, что организаторами проекта в Краснодаре детально изучен опыт организации и работы подобных мастерских в Москве и Санкт-Петербурге, например, эффективно работающей с столице столярной мастерской «Артель блаженных», созданной 12 лет назад Андреем Тевкиным, и сегодня обеспечивающей работой более 30 молодых людей с ментальными нарушениями.

Для запуска проекта «неПросто керамика» в Краснодаре сегодня нужна поддержка не только государства, но и граждан, и предпринимателей. Необходимо не только найти подходящее помещение для гончарной мастерской, но и приобрести специализированное оборудование, расходные материалы, оплатить работу мастеров, которые будут обучать ремеслу молодых людей с ментальными нарушениями.