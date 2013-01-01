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В Краснодарском крае селекционеры вывели ли новый сорт рапса «Амулет»

Фев 25
Москва Центральный федеральный округ
В Краснодарском крае селекционеры вывели ли новый сорт рапса «Амулет»

Созданный учеными ВНИИМК им. Пустовойта сорт озимого рапса отличается высокой урожайностью и повышенным содержанием омега-жирных кислот и адаптирован к климатическим условиям всех рапсосеющих регионов России.
В настоящее время «Амулет» проходит испытания в лаборатории ВНИИМКа, а весной его планируется пересадить в открытый грунт.

По данным минсельхоза Краснодарского края, перед учеными стоит задача не только увеличивать урожайность сельхозкультур, но и заниматься созданием экологически пластичных форм и работать над устойчивостью растений к патогенам.

В Краснодарском крае озимым рапсом под урожай 2019 года засеяно 28,7 тыс. га - на 6 тыс. га больше, чем годом ранее. Эта сельхозкультура применяется при изготовлении рапсового масла, биотоплива, косметических средств и составляет основу комбикормов. Полученное из рапса масло благоприятно влияет на сердце и сосуды, снижает уровень холестерина.

Краснодарский край лидирует среди регионов России по селекции и семеноводству сельхозкультур. ВНИИМК им. Пустовойта – один из ведущих селекционных центров России. Учеными этого учреждения создано около 250 сортообразцов масличных культур.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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