В Краснодарском крае приступают к созданию крупного свинокомплекса



В Павловском районе Краснодарского края начинаются подготовительные работы по реализации инвестиционного проекта создания свиноводческого комплекса на 2,4 тысячи голов, подписанного в рамках ПМЭФ-2019. Объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей, будет создано 60 рабочих мест.

Свинокомплекс предусматривает создание крупной фермы по выращиванию свиней и строительство. Мясокомбината. Ферму планируют построить и запустить в течение ближайших двух лет. На новом мясоперерабатывающем предприятии будут ежегодно получать до 7 тыс. тонн свинины и соответствующей мясной продукции. Сейчас в Краснодарском крае насчитывается не более 536 тыс. голов свиней, т.о., возрождение свиноводческой отрасли в регионе актуально.

Краснодарский край, Южный федеральный округ