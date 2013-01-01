В Краснодарском крае открыли инновационное производство после реконструкции крахмального завода
На новых линиях предприятия исключительно из местного сырья будут выпускать мальтодекстрин - уникальный для России ингредиент для пищевой промышленности.
Завод оснащен современным оборудованием для глубокой безотходной переработки зерна и использования всех его компонентов для получения крахмала, глютена, глютенового корма.
Налажено импортозамещающее производство мальтодекстрина – высокотехнологичного продукта, который широко используется в молочной, мясной, кондитерской и хлебопекарной отраслях, в том числе в производстве детского питания.
По мнению вице-губернатора Краснодарского края, Андрея Коробки, сегодня этот предприятие можно считать одним из самых инновационных в пищевой промышленности России, а благодаря новым разработкам крахмального завода «Гулькевичский» производители продуктов питания смогут расширить свой ассортимент и увеличить поставки как внутри России, так и в зарубежные страны
Налоговые поступления завода в консолидированный бюджет региона в прошлом году составили 240 млн. рублей. В 2019 году объем этих поступлений увеличится вдвое - до 570 млн рублей. В дальнейших планах предприятия - увеличение мощности переработки кукурузы, расширение ассортимента продукции.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
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