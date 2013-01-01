В Краснодарском крае начали ввод программы геномной селекции молочного стада в агрохолдинге «Кубань»
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края Агрообъединение «Кубань» запускает программу геномной селекции молочного стада на основе данных о генетике. В результате реализации проекта показатели прибыли на одну корову в среднем за год увеличатся на 15%.
IT-система для автоматического ведения селекции крупного рогатого скота с учетом геномных данных поможет оценивать продуктивность стада. По каждому животному с расшифрованным геномом будут доступны данные по генетическим заболеваниям, подтверждение родства и породы, прогноз продуктивности методом BLUP (метод селекционной и генетической оценки животных), а также рекомендации в принятии решения (продажа, забой, скрещивание и т.д.).
«Методами геномной оценки мы рационально и направленно будем вести работу по улучшению генетики поголовья. В результате у агрообъединения появится больше элитных коров и коров с гипоаллергенным молоком, что увеличит прибыль и уменьшит число непродуктивных животных, - пояснил менеджер научных проектов агрообъединения «Кубань» Дмитрий Медведев.
АО «Агрообъединение «Кубань» занимается животноводством и растениеводством. В его состав входит 10 молочно-товарных ферм, земельный банк составляет 86 тыс. га.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
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