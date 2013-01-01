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В Краснодарском крае начали ввод программы геномной селекции молочного стада в агрохолдинге «Кубань»

Май 29
Москва Центральный федеральный округ
В Краснодарском крае начали ввод программы геномной селекции молочного стада в агрохолдинге «Кубань»

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края Агрообъединение «Кубань» запускает программу геномной селекции молочного стада на основе данных о генетике. В результате реализации проекта показатели прибыли на одну корову в среднем за год увеличатся на 15%.
По долгосрочному соглашению с биотехнологической компанией «Кситест» (Москва), предусматривающему внедрение системы по расчету индексов племенной ценности молочного стада крупного рогатого скота, к 2021 году в агрохолдинге «Кубань» расшифруют ДНК более 2,5 тысяч коров.

IT-система для автоматического ведения селекции крупного рогатого скота с учетом геномных данных поможет оценивать продуктивность стада. По каждому животному с расшифрованным геномом будут доступны данные по генетическим заболеваниям, подтверждение родства и породы, прогноз продуктивности методом BLUP (метод селекционной и генетической оценки животных), а также рекомендации в принятии решения (продажа, забой, скрещивание и т.д.).

«Методами геномной оценки мы рационально и направленно будем вести работу по улучшению генетики поголовья. В результате у агрообъединения появится больше элитных коров и коров с гипоаллергенным молоком, что увеличит прибыль и уменьшит число непродуктивных животных, - пояснил менеджер научных проектов агрообъединения «Кубань» Дмитрий Медведев.

АО «Агрообъединение «Кубань» занимается животноводством и растениеводством. В его состав входит 10 молочно-товарных ферм, земельный банк составляет 86 тыс. га.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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