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В Краснодарском крае начали строительство нового водовода к Новороссийску и Черноморскому побережью

Авг 16
Москва Центральный федеральный округ
В Краснодарском крае начали строительство нового водовода к Новороссийску и Черноморскому побережью

В станице Троицкой Крымского района Краснодарского края стартует строительство новой нитки Троицкого группового водовода, который снабжает водой населенные пункты Черноморского побережья, в том числе города Новороссийск, Геленджик и Крымск. На строительные работы из краевого бюджета будет направлено порядка 4 млрд рублей.
Первая очередь строительства начинается на самом проблемном участке: в зоне от головных водозаборных сооружений в станице Троицкой до города Крымска. Протяженность первой очереди нового водовода составит 28 км.

«Троицкий групповой водопровод построен в 70-е годы прошлого века и свой резерв практически выработал. Летом, с учетом наплыва отдыхающих на Черноморское побережье, нагрузка возрастает. Принято решение до 2023 года построить новую нитку Троицкого группового водопровода протяженностью более 50 километров», – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В следствие участившихся аварий из-за износа труб населенные пункты от Крымска до Черноморского побережья многократно оставались без водоснабжения. Особенно большие производственные проблемы и неудобства для населения из-за отключения воды регулярно испытывает такой крупный промышленный город как Новороссийск. В настоящее время в Новороссийске ведутся ремонтные работы после очередного прорыва водовода.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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