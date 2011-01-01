В Краснодарском крае начали строительство нового водовода к Новороссийску и Черноморскому побережью
В станице Троицкой Крымского района Краснодарского края стартует строительство новой нитки Троицкого группового водовода, который снабжает водой населенные пункты Черноморского побережья, в том числе города Новороссийск, Геленджик и Крымск. На строительные работы из краевого бюджета будет направлено порядка 4 млрд рублей.
«Троицкий групповой водопровод построен в 70-е годы прошлого века и свой резерв практически выработал. Летом, с учетом наплыва отдыхающих на Черноморское побережье, нагрузка возрастает. Принято решение до 2023 года построить новую нитку Троицкого группового водопровода протяженностью более 50 километров», – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В следствие участившихся аварий из-за износа труб населенные пункты от Крымска до Черноморского побережья многократно оставались без водоснабжения. Особенно большие производственные проблемы и неудобства для населения из-за отключения воды регулярно испытывает такой крупный промышленный город как Новороссийск. В настоящее время в Новороссийске ведутся ремонтные работы после очередного прорыва водовода.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
|16 Авг:
|16 Авг:
|15 Авг:
|15 Авг:
|15 Авг:
|15 Авг:
|16 Авг:
|16 Авг:
|15 Авг: