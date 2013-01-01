В Краснодарском крае начали строить первую на юге России промзону для малого и среднего бизнеса



В г. Кропоткине Краснодарского края состоялась церемония начала строительства индустриального парка в Кавказском районе для малого и среднего бизнеса в сфере пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности. Три первых резидента промзоны создадут около 600 рабочих мест. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на создание инженерной инфраструктуры индустриальный парк получит 0,5 млрд рублей федеральной поддержки.

Площадь индустриального парка составляет 13,3 га. Среди планируемых производств – завод по розливу бутилированной воды, сокосодержащих напитков и лимонадов, предприятие по изготовлению бумаги и картона, завод по производству безалкогольных напитков.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что новый индустриальный парк – это уникальный и необходимый региону проект. Всего за право получить финансирование на строительство индустриальных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства боролись 20 субъектов РФ. Краснодарский край вошел в число восьми регионов, отобранных по федеральному конкурсу.

Ожидается, что основные работы по созданию промзоны в Кавказском районе завершатся в течение ближайших двух-трех лет.

Краснодарский край, Южный федеральный округ