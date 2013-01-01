В Краснодарском крае морской порт Ейск оборудовали подводным гидротехническим сооружением



В морском порту Ейск, находящемся на южном берегу Таганрогского залива Азовского моря, сдано в эксплуатацию подводное гидротехническое сооружение (ПГС), которое по масштабам совпадает с границами всего участка внутренней акватории порта. Сооружение предназначено для обеспечения безопасной стоянки, плавания и маневрирования судов, следующих к причалам.

Объект имеет глубины от 4,2 до 5 метров и площадь более 0,5 кв. км. Для правильной эксплуатации подводного гидротехнического сооружения на подходном канале и акватории морского порта Ейск будут продолжаться ежегодные ремонтные дноуглубительные работы в целях поддержания навигационных глубин. Исходя из проектных показателей заносимости участков порта, объем ежегодных дноуглубительных работ составляет 100 тыс. кубометров. Новые сооружения переданы в управление Азово-Черноморскому бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт». Краснодарский край, Южный федеральный округ

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