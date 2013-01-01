В Краснодарском крае армейскую авиацию ЮВО усилили новыми вертолетами «Терминатор»



В Кореновском районе Краснодарского края авиационный полк армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа получил два вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор». В ближайшие время экипажи вертолетов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок, полеты на высотах до тысячи метров, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках.

Вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава, а также различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут применяться, в том числе, и для проведения спасательных операций, а также нести на себе различное вооружение.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более тысячи километров. «Терминатор» отличается наличием дополнительного бронирования, которое защищает членов экипажа. Вертолет оснащен современным навигационным оборудованием, которое позволяет совершать полеты и выполнять задачи в любых погодных условиях.

Краснодарский край, Южный федеральный округ