В Краснодарском крае построят одну тепловую и 18 солнечных электростанций



Администрация региона на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписала соглашения с компаниями "Технопромэкспорт" и "Авелар Солар Технолоджи".

"Технопромэкспорт" в 2019-2021 годах построит в Крымском районе тепловую электростанцию "Ударная ТЭС" электрической мощностью 500 МВт". По данным администрации краснодарского края в реализацию проекта будет инвестировано более 51 миллиарда рублей.

"Компания "Авелар Солар Технолоджи" построит на Кубани 18 солнечных электростанций" мощностью 4,9 МВт каждая. Объем инвестиций в проект составит около 9,8 миллиарда рублей.

Реализация этих проектов будет способствовать решению проблемы энергодефицита в регионе, где динамично развивается промышленное производство, строительная и курортная отрасли.

Краснодарский край, Южный федеральный округ